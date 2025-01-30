На Челябинском цинковом заводе запустили систему газоочистки печей

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) запустил систему газоочистки двух печей. Это снизит выбросы диоксида серы на 800 т в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие также намерено установить систему газоочистки печей №3 и 6. Ее запуск запланирован на 2026 год.

Также на ЧЦЗ сейчас строят локальные очистные сооружения. С их помощью получится исключить сброс сточных вод в реку Миасс. Завершение строительства запланировано на конец 2029 года.