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В новой части Волгодонска восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии

Сотрудники «Водонаканала» восстановили снабжение питьевой водой для жителей новой части Волгодонска, устранив 10 порывов на водоводе В-24. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Мариненко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он уточнил, что трубопроводы водовода В-24, построенные в 1986 году, имеют значительный износ — 100%. Это приводит к периодическим порывам, которые специалисты МУП «Водоканал» оперативно устраняют.

30 января в 12:00 были зафиксированы порывы на водоводе, к 15:30 все повреждения были устранены и подача воды восстановлена.

Тат Гаспарян

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