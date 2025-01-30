В новой части Волгодонска восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии

Сотрудники «Водонаканала» восстановили снабжение питьевой водой для жителей новой части Волгодонска, устранив 10 порывов на водоводе В-24. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Мариненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он уточнил, что трубопроводы водовода В-24, построенные в 1986 году, имеют значительный износ — 100%. Это приводит к периодическим порывам, которые специалисты МУП «Водоканал» оперативно устраняют.

30 января в 12:00 были зафиксированы порывы на водоводе, к 15:30 все повреждения были устранены и подача воды восстановлена.

Тат Гаспарян