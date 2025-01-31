Анализ продаж апартаментов в Петербурге

В группе компаний «ПСК» проанализировали продажи апартаментов на первичном рынке в четвертом квартале 2024 года в Санкт-Петербурге в проектах на стадии возведения. В выборке оказалось 18 объектов: все строившиеся в городе в категории «апартаменты» по состоянию на четвертый квартал 2024 года.

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В анализе учтены апарт-комплексы на стадии возведения, в которых зафиксированы сделки в четвертом квартале 2024 года. Большая часть проектов заявлена с сервисной составляющей — с полным или частичным управлением номерным фондом. Данные для исследования предоставлены аналитической платформой Dataflat.

По итогам четвертого квартала 2024 года в Санкт-Петербурге продано 708 апартаментов. Лидерами по числу заключенных ДДУ стали два проекта ГК «ПСК»: апарт-отели Ladozhsky Avenir на проспекте Энергетиков (введен в эксплуатацию в середине января 2025 года) и Industrial Avenir, строящийся на проспекте Стачек. На них пришлось 130 и 148 сделок соответственно (в общей сложности 278), или 39,2% от общего объема продаж апартаментов в строящихся проектах в Петербурге в четвертом квартале 2024 года.

Лидером по числу строящихся апарт-отелей стал Невский район Санкт-Петербурга с четырьмя проектами. На втором месте Приморский и Московский районы с тремя строящимися объектами. В Красногвардейском и Петроградском районах возводилось по два объекта. Также по одному объекту в сегменте апартаментов возводилось в Кировском, Курортном, Пушкинском и Выборгском районах.

Поскольку часть сделок, фактически заключенных в декабре 2024 года, проходит регистрацию в январе 2025 года, общая цифра заключенных сделок в сегменте апартаментов может скорректироваться в большую сторону по итогам обновления информации в Росреестре. Продажи в апарт-отелях Ladozhsky и Industrial Avenir указаны уже с поправкой на фактический объем сделок.

«Динамика спроса на апартаменты в 2024 году разнится в соответствии с полугодиями. Во втором полугодии спрос на апартаменты вырос относительно первого и ежемесячно показывал положительную динамику. Результаты четвертого квартала в контексте всего 2024-го — позитивные. В том числе за счет роста турпотока, спроса на аренду апартаментов в Санкт-Петербурге и общего роста арендной ставки, что положительно влияет на доходность для инвесторов»,— говорит коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

Группа компаний «ПСК» — девелопер жилой недвижимости, апартаментов и генподрядчик. В портфеле свыше 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых более 20 — собственные девелоперские проекты. Компания строит премиальную жилую недвижимость, бизнес- и комфорт-классов, апартаменты, коммерческую недвижимость и социальные объекты. В 2023 году ГК вошла в топ-10 строительных организаций Петербурга по объему текущего строительства. Пятикратный обладатель знака «Надежный застройщик России».

ООО ГК «ПСК». Industrial Avenir — застройщик ООО «СЗ „Синергия Девелопмент“», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ladozhsky Avenir — застройщик ООО «СЗ „Инвестпроект“», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.