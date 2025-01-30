Ввод жилья в Башкирии в 2024 году вырос на 1%

В 2024 году в Башкирии введено 3,35 млн кв. м жилья, что на 1% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовал Башстат.

Рост обеспечен в последний квартал года, тогда как с января по сентябрь отставание от показателей 2023 года составляло 5%.

Одновременно с общим ростом фиксируется снижение показателей у девелоперов, которые ввели 1,01 млн кв. м, что меньше прошлогодних значений на 19,3%. На индивидуальную жилую застройку в 2024 году пришлось около 2,34 млн кв. м (рост — 13,4%).

Идэль Гумеров