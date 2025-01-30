В день рождения первого президента вход в музей Ельцин-центра сделают бесплатным

В честь дня рождения Бориса Ельцина 1 февраля вход в музей и арт-галерею Ельцин-центра будет свободным, сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уточняется, что 1 февраля пройдут две экскурсии по выставке «Ельцин в фотообъективе». Моменты из жизни первого президента предстают в снимках Донского, Грахова, Ветлугина, Романова и других фотографов. В фотоальбоме запечатлены пермские Березники и советский Свердловск, Челябинские озера и лыжная трасса на Балтыме, Кремль и другие страны.

Кроме того, в этот день состоится марафон экскурсий, которые предлагают познакомиться с историей подарков первому президенту России, зарисовками из его детских лет и интерьерами настоящего кремлевского кабинета.

В завершении состоится концерт классической музыки «Музыка под абажуром». В первом отделении выступит пианист Арсений Мерзлов, который исполнит баллады и вальсы Шопена. Во втором отделении — Анастасия Медведева (вокал) в сопровождении пианиста Евгения Кондратенко с произведениями Моцарта, Вагнера и Штрауса.

Анастасия Таначева