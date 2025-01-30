«Новые люди» предложили разрешить детям менять необычные имена из-за буллинга

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к Министерству труда России с предложением законодательно позволить несовершеннолетним менять необычное имя даже без позволения родителей. Это бы позволило ребенку избежать травли, уверены в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Считаю необходимым рассмотреть возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают это решение»,— написано в обращении господина Даванкова (есть в распоряжении у «Ъ»).

Партия приводит статистику: только в Москве необычными именами было названо 7 тыс. детей, среди них — Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Родители заимствуют детям имена и у игровых персонажей: в столице можно встретить Инвокера, Мирану, Лунару. Такие дети сталкиваются с насмешками и травлей, что может повлиять на самооценку ребенка, вызвать стресс и социальную изоляцию, считают в партии. Родители же не всегда понимают причину переживаний ребенка, отказываясь идти ему на встречу и не разрешая сменить имя.