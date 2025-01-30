Годовая прибыль Deutsche Bank упала на 36%

Сегодня, 30 января, Deutsche Bank опубликовал финансовую отчетность за четвертый квартал и 2024 финансовый год в целом. В четвертом квартале его выручка увеличилась на 8%, до €7,2 млрд, а прибыль упала на 92%, составив €106 млн. По итогам 2024-го выручка Deutsche Bank выросла на 4%, до €30,1 млрд. Прибыль за год снизилась на 36%, до €2,7 млрд. Банк также объявил о планах обратного выкупа акций на €750 млн в текущем году.

Результаты оказались хуже прогнозов аналитиков, акции Deutsche Bank снизились на 5%. Финансовый директор банка Джеймс фон Мольтке заявил, что в прошлом году у Deutsche Bank было много довольно крупных единовременных расходов, в том числе связанных с урегулированием исков по делу о покупке PostBank.

Кроме того, банк продолжает масштабную реструктуризацию. Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что 2025-й станет решающим — к концу года можно будет судить, «насколько успешной оказалась стратегия трансформации и роста».

Яна Рождественская