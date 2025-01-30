Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с нарушением прав жильцов многоквартирного дома по ул. Максима Горького в Ростове (1917 год постройки). Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно сообщению, часть жилых помещений дома была признана аварийной еще в 2004 году. Однако этот статус для всего здания присвоили позже — в 2018 году. При этом жильцы квартир, находящихся в муниципальной собственности, были расселены и обеспечены другим жильем.

В то же время собственники квартир продолжают проживать в аварийных условиях в этом же доме. До настоящего времени оценка стоимости их жилья не была проведена, компенсационные выплаты не предоставлены.

«Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сказано в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю донского ведомства Аслану Хуаде провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах.

Анастасия Казуков