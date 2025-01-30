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В Троицке депутата Валерия Спиридонова отправили под домашний арест

Троицкий городской суд Челябинской области отправил под домашний арест на два месяца депутата местного горсобрания Валерия Спиридонова. Его подозревают в получении крупной взятки. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», член собрания депутатов Троицка Валерий Спиридонов был задержан 28 января этого года. По версии следствия, в 2020-2024 годах он получил 160 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя. Взамен депутат заключил договор аренды нежилого помещения.

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