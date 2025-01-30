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В Краснодаре ликвидировали несанкционированную свалку на набережной

Прокуратура Краснодара выявила несанкционированную свалку на муниципальном участке по ул. Кожевенной, прилегающем к набережной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: прокуратура Краснодарского края

Фото: прокуратура Краснодарского края

Территория находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии: там скопились строительный мусор, бутылки, пакеты, покрышки и другие отходы. В ведомстве отметили, что местные власти своевременно не приняли мер по ликвидации свалки, несмотря на угрозу экологической безопасности.

После вмешательства прокуратуры орган местного самоуправления организовал уборку участка, а отходы вывезли на специализированный полигон.

Нурий Бзасежев

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