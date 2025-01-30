Суд вынес приговор 12 уральцам за хищение 3,9 млн рублей у страховых компаний

Первоуральский городской суд приговорил 12 участников организованной группы к срокам от 2 лет условного лишения свободы до 5 лет колонии общего режима по обвинению в хищении более 3,9 млн руб. у страховых компаний. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, они умышленно повреждали автомобили, создавая видимость ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, участники организованной группы действовали в период с 2020 по 2023 год, обладая специальными знаниями в ремонте автомобилей и системах страховых выплат. «После инсценировки они обращались в подразделения ГИБДД МВД России для оформления ДТП и получения документов, которые передавали в страховые компании для перечисления выплат»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Подчеркивается, что осужденные пытались похитить еще более 725 тыс. руб., но не сумели довести задуманное до конца. В зависимости от степени участия в преступлениях суд признал их виновными по чч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) и по ч. 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой).

Материалы уголовного дела в отношении еще двух членов группировки выделены в отдельное производство, так как они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении пяти участников группы уголовное преследование было прекращено в связи с их примирением с потерпевших.

Мария Шараева