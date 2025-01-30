МЧС Татарстана просит не выходить на лед в период оттепели

Спасатели Татарстана просят не выходить на лед в период оттепели. Также они рекомендуют не выходить на лед в одиночку и рыбачить в знакомых местах, предварительно проверив прочность льда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По словам замруководителя ГУ МЧС России по Татарстану Юрия Венедиктова, ледовая обстановка в регионе сейчас крайне сложная и напряженная. В течение недели держатся плюсовые температуры с дождем.

«Сверху вода, которая вызвана дождем, а снизу усиливаются водные потоки, практически неотличимые от весенних, и лед под действием этих процессов разрушается», — сказал сотрудник ведомства.

Региональное отделение МЧС также рекомендует не пользоваться снегоходами и не совершать лыжные прогулки по льду.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, сегодня, 30 января, в ночные часы температура составит от -2 до +1 градуса, днем — от 0 до +3 градусов.

Артём Дергунов