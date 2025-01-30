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Прокуратура проверит жалобы челябинцев на аварийный дом

В Челябинске прокуратура Ленинского района проверит информацию о нарушениях при расселении аварийного дома на Цимлянской, 17. Жильцы жалуются на прорванную канализацию, осыпающийся потолок и сломанные стены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Информация о доме опубликовало челябинское отделение движения «Народный фронт» в telegram-канале. Здание признано аварийным в 2018 году. Его должны были расселить в 2024-м, но челябинцы до сих пор проживают в этом доме.

Прокуратура проверит, как органы местного самоуправления соблюдают порядок расселения.

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