На Кубани ввод жилья в 2024 году снизился на 12,5%

В Краснодарском крае ввод жилья в эксплуатацию снизился на 12,5% и составил 6,6 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании на сайте Единого ресурса застройщиков.

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По объему ввода жилья Краснодарский край занимает второе место в России. Регион обгоняет лишь Московская область — 11,4 тыс. кв. м жилья, при этом ввод снизился на 8,7% по сравнению с прошлым годом. Москва заняла третье место — 6,5 тыс. кв. м (-10,8%).

Худшую динамику из топ-10 регионов показал Санкт-Петербург, где по сравнению с прошлым годом объем ввода жилья уменьшился на 23,4%, до 2,6 тыс. кв. м. Лучшая динамика в Дагестане, где, по данным Росстата, за 12 месяцев объем ввода увеличился на 79,4%.

Татьяна Ручкина