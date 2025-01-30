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В Ростовской области произошли две аварии со смертельным исходом

Утром, 30 января, в Ростовской области произошли две аварии, в которых погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по региону

ДТП произошло на автодороге Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». 51-летний водитель Lada Granta, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. В результате мужчина скончался на месте.

Вторая авария случилась на автодороге «Ростов — Ставрополь». 27-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Водитель скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства двух ДТП.

Ева Китаева

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