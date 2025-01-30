Обвиняемым в похищении людей в пермском рехабе могут назначить до 12 лет колонии
В Пермском крае начались прения по уголовному делу о похищениях и незаконном удержании людей в пермском реабилитационном центре «Титан». Как сообщает издание properm.ru, гособвинение просит назначить всем десяти организаторам центра наказание от восьми до двенадцати лет колонии. Все обвиняемые вины не признают.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Организаторы центра «Титан» были задержаны в январе 2022 года. По данным следствия, в период с 2018 по 2022 год под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и прочими формами зависимости гражданам организаторы получали незаконную прибыль. Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов лечения. Тем временем зависимым пациентам должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медобразования.
Всем десяти соучастникам было предъявлено обвинение по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (незаконное похищение людей, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).
Гособвинение просит назначить директору центра Денису Клобукову и психологу Сергею Швалеву по 12 лет колонии строгого режима. Психологам и консультантам Вячеславу Болкисеву, программному руководителю «Титана» Рамилю Димухаметову и Илье Ашлапову — по 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Специалисту по авитальной активности и аддиктивному поведению Сергею Шебеко и сотруднику центра Андрею Крупнину — по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Максиму Микову и Андрею Рязанову — по 8 лет лишения свободы.
Еще один обвиняемый по делу — специалист центра Андрей Радостев — заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО. В отношении него уголовное производство по делу приостановлено.