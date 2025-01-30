Обвиняемым в похищении людей в пермском рехабе могут назначить до 12 лет колонии

В Пермском крае начались прения по уголовному делу о похищениях и незаконном удержании людей в пермском реабилитационном центре «Титан». Как сообщает издание properm.ru, гособвинение просит назначить всем десяти организаторам центра наказание от восьми до двенадцати лет колонии. Все обвиняемые вины не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Организаторы центра «Титан» были задержаны в январе 2022 года. По данным следствия, в период с 2018 по 2022 год под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и прочими формами зависимости гражданам организаторы получали незаконную прибыль. Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов лечения. Тем временем зависимым пациентам должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медобразования.

Всем десяти соучастникам было предъявлено обвинение по ст. 126 ч. 3 п. «а» УК РФ (незаконное похищение людей, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).

Гособвинение просит назначить директору центра Денису Клобукову и психологу Сергею Швалеву по 12 лет колонии строгого режима. Психологам и консультантам Вячеславу Болкисеву, программному руководителю «Титана» Рамилю Димухаметову и Илье Ашлапову — по 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Специалисту по авитальной активности и аддиктивному поведению Сергею Шебеко и сотруднику центра Андрею Крупнину — по 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Максиму Микову и Андрею Рязанову — по 8 лет лишения свободы.

Еще один обвиняемый по делу — специалист центра Андрей Радостев — заключил контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО. В отношении него уголовное производство по делу приостановлено.