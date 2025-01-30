Водитель получил условный срок за смертельное ДТП под Рыбинском

Рыбинский горсуд признал виновным 38-летнего водителя «УАЗ 3009» в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в августе 2024 года обвиняемый не проверил техническое состояние своего автомобиля и на дороге в ходе движения в районе поселка Юбилейный у машины отвалилось колесо. В итоге «УАЗ» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Mеgane, за рулем которого была 41-летняя местная жительница. Она погибла.

Водителя «УАЗа» приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 8 месяцев и лишением права садиться за руль на протяжении 2 лет. В прокуратуре объяснили, при вынесении приговора были учтены обстоятельства преступления, личность виновного и добровольная выплата родственникам погибшей 2 млн руб. в качестве причиненного вреда.

Алла Чижова