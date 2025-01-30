Yollo открыли pop-up магазин в Розе Хутор, Сочи

На популярном горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи открылся pop-up магазин модного бренда одежды Yollo. Торговое пространство оформлено в жизнеутверждающих оттенках розового, а в коллекцию вошли модели из лимитированной капсулы из экомеха, премиальной линии одежды из шерсти, кашемира и теплые аксессуары. Сообщается, что покупателей ждет беспроигрышная лотерея, в призах — варежки из меха и шерсти, перчатки, митенки, косметички, средства ухода за кожей от греческого бренда Apivita и французской марки Uriage, а также сертификаты на онлайн-покупку в интернет-магазине yollo.com. Pop-up будет работать весь зимний сезон, вплоть до середины марта.

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