При проектировании корпуса медцентра в Уфе неэффективно расходовали средства

Прокуратура Башкирии выявила неэффективное использование бюджетных денег при строительстве корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек» в Уфе. По факту превышения должностных полномочий, повлекших нарушение прав и законных интересов государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ) возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Прокурорская проверка установила, что выполненная ранее за счет бюджета проектно-сметная документация по строительству объекта подлежит корректировке. Претензии возникли к архитектурным и конструктивным решениям, инженерным системам, а также несоответствию положений проектной и рабочей документации, что делало невозможным продолжение строительных работ, отметили в ведомстве.

По условиям госконтракта проектная организация была обязана безвозмездно переделать проектно-сметную документацию, заказчик работ — ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» — в декабре 2022 года заключил новый контакт по корректировке проекта. Ущерб бюджету оценили на сумму более 1,9 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству корпуса Республиканского геронтологического центра был заключен заказчиком с ГБУ «Республиканский градостроительный центр». Подрядчик обязан был подготовить проект за 180 дней. При этом корректировкой проектно-сметной документации занималось ООО «Энергопроектинновации».

Венера Хисамова