ЦБ отложил введение норматива валютной ликвидности
Банк России отложил введение норматива валютной ликвидности. Согласно заявлению директора департамента банковского регулирования Александра Данилова, банк на данный момент не видит смысл вводить подобный инструмент.
«Ситуация изменилась, были введены санкции. У банков после этого аппетита какого-то большого по наращиванию валютных активов просто не осталось. Мы его хотели вводить, когда увидели в середине или начале года, что начали опять расти валютные кредиты, опять банки стали привлекать валютные депозиты. Мы немного заволновались, будет ли у них возможность правильно оценивать свои риски, но потом проводили с ними встречи, обсуждения»,— заявил господин Данилов (цитата по ТАСС).
Сейчас ЦБ не торопится с подобными изменениями и склоняется скорее к корректировке валютной позиции банков, нежели к введению норматива, подчеркнул Александр Данилов.
Осенью 2024 года в ЦБ заявили, что банк думает об идее ввести нормативы валютной ликвидности в рамках работы по девалютизации. Планировалось, что консультации с банковским сообществом на эту тему начнутся в конце 2024 года — начале 2025-го.