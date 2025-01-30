СКР проверит жалобы на отсутствие дорог к 50 домам в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах проверки по факту отсутствия подъездной дороги к жилым домам в гористой местности города. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации следствия, около 50 домов на улицах Скалистая и Жерве не имеют транспортной доступности более десяти лет. Из-за отсутствия дороги жильцы, включая пенсионеров, инвалидов и семьи с детьми, вынуждены добираться до социальных объектов пешком по крутому склону. Проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, невозможен.

Ранее местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако вопрос не был решен. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

Исполнение поручения на контроле центрального аппарата ведомства.

Нурий Бзасежев