Патриарх Кирилл заявил о необходимости «многочадия» для развития России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимым условием для развития России является «многочадие». Он высказался в поддержку закона о запрете пропаганды отказа от деторождения, заявив, что в России «не должно быть никакого чайлдфри».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если им нравится чайлдфри,— идите этим путем, плакать не будем»,— сказал он на пленарном заседании в рамках XXХIII Рождественских образовательных чтений (цитата по ТАСС). Патриарх отметил, что Россия является самой большой страной по площади, но при этом не имеет достаточно населения. «Поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества»,— заключил он.

Чайлдфри называют тех людей, которые сознательно отказываются от того, чтобы заводить детей по разным причинам (например, нежелание брать ответственность за ребенка, желание пожить для себя и др.). Закон о запрете пропаганды подобных идей в интернете, СМИ, рекламе и кино президент Владимир Путин подписал 23 ноября. Нарушение запрета повлечет за собой штраф: до 400 тыс. руб.— для физлиц, до 800 тыс.— для должностных лиц, до 5 млн руб.— для юрлиц.

В конце декабря Роскомнадзор (РКН) предложил критерии, по которым будет блокировать контент, содержащий пропаганду чайлдфри. Согласно проекту ведомства, пропагандой будут считать в том числе информацию, «оправдывающую отказ от деторождения» или «направленную на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения». В случае принятия проекта РКН начнет вносить информацию о чайлдфри в реестр с 1 сентября 2025 года.

Полина Мотызлевская