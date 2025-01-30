В Перми пройдет юбилейный концерт оркестра Теодора Курентзиса

В Перми пройдет концерт оркестра и хора Теодора Курентзиса musicAeterna в рамках юбилейного гастрольного тура. Как сообщает издание «Новый компаньон», в честь 20-летия коллектив выступит на сцене Пермского театра оперы и балета 12 марта. В программу юбилейного тура войдут Вторая симфония Густава Малера и Девятая симфония Антона Брукнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стас Левшин Фото: Стас Левшин

По информации издания, музыканты также выступят в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве, а затем в Испании.

Теодор Курентзис занимал пост худрука Пермской оперы с 2011 по 2019 год. Покинув эту должность, он остался художественным руководителем Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года. Одновременно с этим господин Курентзис руководит собственным оркестром musicAeterna и оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR), регулярно участвует в иностранных культурных событиях.