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На железной дороге в Кургане начала работать новая грузовая площадка

На станции «Курган — Грузовой» запустили новую контейнерную площадку. С ее помощью планируют ежемесячно дополнительно отправлять четыре грузовых поезда, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Первый состав с новой площадки отправился сегодня, 30 января. На станцию «Находка — Восточная» (Приморский край) прибудут 39 платформ с гружеными зерном контейнерами. После этого их направят в Китай.

Всего площадка вмещает 300 двадцатифутовых контейнеров.

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