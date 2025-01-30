На железной дороге в Кургане начала работать новая грузовая площадка

На станции «Курган — Грузовой» запустили новую контейнерную площадку. С ее помощью планируют ежемесячно дополнительно отправлять четыре грузовых поезда, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Первый состав с новой площадки отправился сегодня, 30 января. На станцию «Находка — Восточная» (Приморский край) прибудут 39 платформ с гружеными зерном контейнерами. После этого их направят в Китай.

Всего площадка вмещает 300 двадцатифутовых контейнеров.