За сутки с пляжей Краснодарского края вывезли 408 тонн загрязненного грунта

В Краснодарском крае за последние сутки с берега вывезли 408 тонн замазученного песка и грунта. За все время вывезли почти 176 тыс. тонн, сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В акватории Черного моря уже обследовали более 5,9 тыс. кв. км, за сутки — около 160 кв. км. Обработано сорбентом почти 50,2 тыс. кв. м. Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействуют 17 судов. Всего с начала работ собрано более 177 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Спецорганизации его утилизируют.

В Краснодарском крае обследуют 265 км берега. Обнаружены незначительные единичные выбросы нефтепродуктов от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. На временную площадку поместили более 135 тыс. тонн, за сутки — более 408 тонн. В крае очищают загрязненный песок на площадке временного хранения с помощью вибрационной установки.

В Крыму обследуют свыше 525 км берега. Для мониторинга используют беспилотники и морские суда. В регионе очистили 197 км берега, за сутки — около 5 км. Всего специалисты собрали свыше 578 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — 15 тонн. Вывезено 563 тонны.

В Севастополе обследуют 165 км берега. Собрано и вывезено более 610 тонн загрязненного песка и грунта.

Татьяна Ручкина