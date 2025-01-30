В Ростовской области стоимость эскимо увеличилась на 16%

По итогам 2024 года средний чек жителей Ростовской области на эскимо вырос на 16% и составил 232 руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя цена эскимо в регионе достигла 93 руб., что на 13% выше уровня 2023 года. Аналитики связывают повышение цен с увеличением стоимости сырья, упаковки, расходов на персонал, а также повышенным спросом.

Средний чек россиян на эскимо в 2024 году составил 178 руб., что на 14% больше показателей 2023 года. Средняя цена в категории достигла 91 руб. (+11% за год). В топе продаж — эскимо с ванильным вкусом.

Ева Китаева