На Кубани в декабре производство нефтепродуктов подешевело на 11,4%

Индекс производства мебели в Краснодарском крае в декабре 2024 года составил 125,3%. При этом, как говорится в материалах Краснодарстата, больше всего подешевело производство нефтепродуктов — на 11,4%, производство кожи и изделий из кожи — на 10,2%.

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Наибольший рост стоимости в регионе зафиксирован в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 34,9%. Стоимость производства прочих транспортных средств и оборудования увеличилась на 23,8%.

Индекс цен на продукцию добычи полезных ископаемых составил 118%, обрабатывающих производств — 107,6%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 111,4%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений выросло в цене на 13,2%.

При этом в конце прошло года на Кубани стоимость производства напитков снизилась на 2,7%, металлургического производства — на 4,1%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии подешевело на 0,2%.

Татьяна Ручкина