В Сочи повышается спрос на инвест-отели из-за роста турпотока

Девелоперы активно инвестируют в гостиничную инфраструктуру в связи с растущим спросом, который обусловлен увеличением туристического потока. Это приводит к росту инвестиционной привлекательности объектов недвижимости и перспективах для гостиничного бизнеса, заявил руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» в Сочи Георгий Черняк на международном форуме «ИнвестФест-2025».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» в Сочи Георгий Черняк

Руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» в Сочи Георгий Черняк



«Девелоперы уделяют внимание возведению гостиничных комплексов, отелей и инвест-отелей из-за повышенного спроса, связанного с ростом турпотока — это тренд, которому способствует градостроительная политика Сочи. Клиент ожидает получить синергию качественного продукта и сервиса. Все это, конечно, будет отражаться на стоимости квадратного метра, которая продолжит расти, особенно в высокобюджетном сегменте»,— заявил Георгий Черняк.

Спикер пояснил, что по старому генплану Сочи было запланировано 13 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, однако новый градостроительный документ, предусмотренный до 2044 года, снизил этот показатель до 3,6 миллиона квадратных метров, поэтому строительство жилья уменьшается, а инвест-отелей увеличивается — до 2030 года планируется создать 70 тысяч номеров. Георгий Черняк подчеркнул, что это интересная тенденция, которая показывает высокую потребность рынка в качественных туристических объектах.

По его словам, один из таких проектов — гостиничный комплекс премиум сегмента «Нескучный сад», в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии, сочетающие высокое качество продукта и сервиса. Объект получил высокую оценку профессионального сообщества. Так, например, в 2024 году комплекс стал финалистом в категории «Самый инвестиционно-привлекательный проект ЮФО» премии Urban Awards.

Международный форум «ИнвестФест-2025» объединяет представителей власти, банков, инвестиционных компаний, туриндустрии. Участники обсуждают актуальные вопросы и обмениваются опытом.

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф<

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