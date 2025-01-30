В Оренбуржье начальник районного участка электросетей обвиняется в мошенничестве

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении начальника Пономаревского районного участка электрических сетей. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый «распорядился подготовить и заключить договора с индивидуальным предпринимателем на проведение ремонта и обслуживание служебных автомобилей», которые находятся на балансе возглавляемого им участка. Фигурант знал, что необходимости в ремонте транспортных средств нет. Фактически ремонт проводиться не будет.

После поступления на счет предпринимателя денег обвиняемый потребовал их вернуть, так как исполнение договора не требуется. Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в суд.

Руфия Кутляева