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В Адыгее на жителя Кубани завели дело за попытку дать взятку полицейскому

В Адыгее завели уголовное дело на водителя из Краснодарского края, который будучи уличенным в перевозке ценной древесины без документов, попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать административного наказания. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что фигурант дела обратился к оперуполномоченному полиции с просьбой оказать содействие к не привлечению его к административной ответственности и не проведения процессуальной проверки. По данным следствия, он предложил правоохранителю взятку в размере 20 тыс. руб., но его действия были пресечены другими полицейскими.

В итоге в отношении жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело по

ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Михаил Волкодав

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