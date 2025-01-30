В Адыгее на жителя Кубани завели дело за попытку дать взятку полицейскому
В Адыгее завели уголовное дело на водителя из Краснодарского края, который будучи уличенным в перевозке ценной древесины без документов, попытался дать взятку полицейскому, чтобы избежать административного наказания. Об этом сообщает республиканское СУ СКР.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Уточняется, что фигурант дела обратился к оперуполномоченному полиции с просьбой оказать содействие к не привлечению его к административной ответственности и не проведения процессуальной проверки. По данным следствия, он предложил правоохранителю взятку в размере 20 тыс. руб., но его действия были пресечены другими полицейскими.
В итоге в отношении жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело по
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).