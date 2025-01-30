Омскому производителю запретили называть пиво курганским

Курганское УФАС России выдало предупреждение ООО «Сибирь» из Омска о необходимости прекратить выпуск пива под названием «Курганское» и «Курганское живое». Наименование вводит покупателей в заблуждение о месте производства товара, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С заявлением о возможном нарушении закона в региональное управление ФАС обратилось ООО «Зауральские напитки». Компании принадлежит эксклюзивное право на использование названия «Курганское пиво», что подтверждено соответствующим документом от Роспатента. Однако в магазинах торговой сети «Пинта» в Ишиме, Челябинске, Кургане, Перми и Ноябрьске продается напиток с таким наименованием производства ООО «Сибирь».

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что компания вводит покупателей в заблуждение относительно места производства товара и нарушает правила честной конкуренции. У «Сибири» есть месяц, чтобы прекратить реализацию напитка с таким названием и сообщить в УФАС об исполнении требований.

Виталина Ярховска