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В Туймазах проводят проверку по факту протекания крыши в детском саду

Туймазинская межрайонная прокуратура проводит проверку выявленной в интернете публикации о неудовлетворительном состоянии кровли детского сада №15 в Туймазах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, оценит действия должностных лиц детского сада и местной администрации, которые должны были своевременно организовать ремонт здания.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в релизе.

Майя Иванова

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