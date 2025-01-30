В Туймазах проводят проверку по факту протекания крыши в детском саду

Туймазинская межрайонная прокуратура проводит проверку выявленной в интернете публикации о неудовлетворительном состоянии кровли детского сада №15 в Туймазах, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура проверит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, оценит действия должностных лиц детского сада и местной администрации, которые должны были своевременно организовать ремонт здания.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— отмечается в релизе.

Майя Иванова