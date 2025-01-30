В Челнах мужчина получил срок за то, что в драке откусил часть носа сопернику

В Набережных Челнах осудили 28-летнего уроженца Елабуги после того, как он в драке откусил часть носа сопернику, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По материалам дела, 13 апреля 2024 года фигурант у входа в «Ля бар» избил человека и откусил ему правую часть носа. В результате драки потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью и обезображено лицо.

Свою вину фигурант дела признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.

Артём Дергунов