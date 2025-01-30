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Региональных операторов в Башкирии обязали сортировать отходы

По итогам проверок, проведенных прокуратурой Башкирии и Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора, привлечены к административной ответственности региональные операторы по обращению с ТКО: АО «САХ» и ООО «Эко-Сити», а также мусоросортировочные комплексы с общей заявленной мощностью 1,61 млн тонн в год (ООО «Эко-Уфа», ООО «Сервис – уют», ООО «Вторсервис» и другие). Также управление Росприроднадзора направило исковые заявления к региональным операторам о понуждении исполнения обязательств в части направления отходов ТКО на сортировочные комплексы и недопустимости захоронения полезных компонентов на полигонах ТКО, сообщает пресс-служба ведомства.

В компаниях проверили исполнение указа президента России о поэтапном достижении сортировки ТКО к 2030 года до 100% и распоряжения правительства РФ о запрете к захоронению полезных компонентов, таких как стекло, шины, картон, которые можно ввести во вторичный оборот.

В Башкирии в среднем образуется свыше 1 млн. тонн в год ТКО, из которых, в нарушение подписанных соглашений между минэкологии республики и региональными операторами по обращению с ТКО, менее 44% направляются на сортировочные комплексы.

Майя Иванова

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