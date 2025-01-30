В Тюмени за два месяца прекратили работу пять магазинов сети «Жизньмарт»

В Тюмени за два месяца прекратили работать пять магазинов сети «Жизньмарт», сообщили в пресс-службе магазина. При этом один магазин закрылся в связи с переездом, еще один временно приостановил работу до весны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Открытия и закрытия магазинов случаются, но не носят массовый характер, зависят от финансового состояния франчайзи, текущих результатов работы магазина»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Жизньмарта». Помимо этого, на успешность магазинов влияет выбор локации, наполняемость полок, скорость доставки и уровня сервиса в точке, рассказали в сети.

За последние полгода в Тюмени были открыты два новых магазина «Жизньмарт», в марте планируется открытие еще одного. Сейчас в городе работает 40 магазинов сети: 22 большого формата и 18 «Жизньмарт-мини».

Анна Капустина