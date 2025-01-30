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Банк Уралсиб и Республика Башкортостан начинают очередной этап совместной работы

27 января состоялась встреча Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и Председателя Наблюдательного совета, Президента Банка Уралсиб Евгения Когана. Встреча прошла в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, действующего с 2019 года, она была посвящена подведению итогов реализации дорожной карты на период 2022-2024 годов и обсуждению совместных планов на следующие три года.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Особое внимание было уделено ключевым показателям эффективности реализованных проектов, направленных на улучшение инвестиционного климата в Башкортостане, стимулирование бизнеса, и повышение качества жизни населения. В частности, были рассмотрены результаты программы «Жилстройсбережения» – ее участниками стали уже более 8 тыс. жителей республики, а также было выдано ипотечных кредитов на сумму более 180 миллионов рублей. Карта жителя «Алга, Башкортостан», объединяющая в себе функционал банковской, транспортной и дисконтной карт, продемонстрировала свою эффективность как инструмент улучшения городской среды и повышения доступности услуг для населения. Всего с момента запуска программы было выпущено более 360 тысяч карт.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров положительно оценил итоги сотрудничества: «Мы с вами выстроили хорошее взаимодействие. Работаем эффективно, слышим друг друга», – отметил Глава региона. Президент Банка Уралсиб Евгений Коган, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества и выразил готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию: «Для нас Башкортостан – домашний регион. Мы никогда об этом не забываем. У нас есть бессрочное соглашение о стратегическом партнёрстве, подписанное еще в 2019 году, которое каждые три года мы дополняем новыми целями».

Сотрудничество между банком Уралсиб и республикой Башкортостан в рамках новой дорожной карты проекта положительно повлияет на экономическое и социальное развитие региона, и даст возможность закрепить и развить уже полученные позитивные для региона эффекты.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2025 года насчитывает 203 точки продаж, 1393 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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