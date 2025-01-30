Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эмир Катара прибыл в Дамаск на переговоры с новыми властями Сирии

Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани прибыл Дамаск с официальным визитом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабский телеканал Al Jazeera.

Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Фото: @ALThani_M

Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Фото: @ALThani_M

Визит катарского эмира стартовал на следующий день после того, как глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) был объявлен президентом страны на переходный период. Как писало агентство AFP со ссылкой на посольство Сирии в Дохе, встреча двух лидеров в Дамаске проходит в рамках «исторического визита, который будет посвящен сотрудничеству и помощи в нескольких секторах».

В более ранней публикации Al Jazeera отмечалось, что эмир Катара первым среди лидеров арабских стран посетил Дамаск после смены власти в республике в декабре 2024 года.

В середине января Дамаск также посетил премьер Катара, который по итогам встречи с новым сирийским лидеров заверил, что Доха окажет Сирии техническую поддержку для восстановления инфраструктуры, а также начнет поставлять арабской республике 200 МВт электроэнергии.

Катар не восстанавливал дипломатические отношения с Сирией в период, когда у власти в республике находился Башар Асад. Катарские власти восстановили работу посольства в сирийской столице сразу после падения режима Башара Асада вслед за Анкарой.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...