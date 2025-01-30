Эмир Катара прибыл в Дамаск на переговоры с новыми властями Сирии

Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани прибыл Дамаск с официальным визитом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на арабский телеканал Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Фото: @ALThani_M Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани

Фото: @ALThani_M

Визит катарского эмира стартовал на следующий день после того, как глава администрации Сирии Ахмед аш-Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани) был объявлен президентом страны на переходный период. Как писало агентство AFP со ссылкой на посольство Сирии в Дохе, встреча двух лидеров в Дамаске проходит в рамках «исторического визита, который будет посвящен сотрудничеству и помощи в нескольких секторах».

В более ранней публикации Al Jazeera отмечалось, что эмир Катара первым среди лидеров арабских стран посетил Дамаск после смены власти в республике в декабре 2024 года.

В середине января Дамаск также посетил премьер Катара, который по итогам встречи с новым сирийским лидеров заверил, что Доха окажет Сирии техническую поддержку для восстановления инфраструктуры, а также начнет поставлять арабской республике 200 МВт электроэнергии.

Катар не восстанавливал дипломатические отношения с Сирией в период, когда у власти в республике находился Башар Асад. Катарские власти восстановили работу посольства в сирийской столице сразу после падения режима Башара Асада вслед за Анкарой.

Анастасия Домбицкая