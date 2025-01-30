Мастера завода в Татарстане будут судить по делу о гибели рабочего

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела против мастера асфальтобетонного завода, которого обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в ноябре 2024 г. в Мензелинском районе во время ремонта автодороги произошла поломка решетки негабарита грунтосмесительной установки, из-за чего ее сняли. Мастер не принял меры по обеспечению безопасности на объекте и покинул его, не остановив работы. В результате один из рабочих провалился в бункер установки и погиб после того, как его засыпало грунтовой смесью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов