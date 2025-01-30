Московский подрядчик ответит в суде за укрывание мигрантов в Орловской области

Урицкая межрайонная прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора московского ООО «Архонт» и двух граждан. Их обвиняют в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Материалы направлены в Урицкий райсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в облпрокуратуре. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь может идти о Ярославе Гончаре и его соучастниках Анатолии Улезко и Санжаре Максадове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2023 года между компанией и казенным учреждением «Орелгосзаказчик» был заключен госконтракт на капремонт поликлиники Сосковской центральной райбольницы за 32 млн руб. По данным портала госзакупок, его исполнение завершено.

Для выполнения работ подрядчик привлек двух граждан, имеющих опыт работы в сфере строительно-монтажных работ. Они, в свою очередь, с апреля по октябрь того же года трудоустроили девятерых граждан Узбекистана. Фигуранты осуществляли контроль за их трудовой деятельностью, производили расчет и скрывали мигрантов от правоохранительных органов.

В результате их действий «Архонт» получил более 20 млн руб., которыми обвиняемые распорядились по собственному рассмотрению.

Иностранцев привлекли к административной ответственности за незаконное пребывание в России (ч. 1.1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, предусматривает штраф до 5 тыс. руб. и выдворение с территории страны).

По данным Rusprofile.ru, ООО «Архонт» было зарегистрировано в Московской области в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. До процедуры банкротства генеральным директором был Ярослав Гончар, которому принадлежит 50% компании, еще половина у Евгения Квасова. В 2023 году выручка общества составила 26 млн руб., чистая прибыль — 148 тыс.руб.

Анастасия Колпачева