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Коммерсантъ FM
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Песков связал с «забвением правды» слова Шольца об освобождении Германии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о «целенаправленной линии на забвение исторической правды», касающейся в том числе событий Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что США освободили Германию и помогли ей снова стать демократией.

«Идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы — это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Заявление Олафа Шольца было сделано во время пресс-конференции канцлера 28 января. Он осудил высказывание американского бизнесмена Илона Маска, поддерживающего немецкую крайне правую партию «Альтернатива для Германии», о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. «Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией,— сказал господин Шольц.— И именно поэтому я так зол, что Илон Маск выступает за крайне правых».

Лусине Баласян

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