обновлено 12:56
В Сивинском округе избрали нового главу
Главой Сивинского округа избран и. о. руководителя этого муниципалитета Алексей Чурсов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Алексей Чурсов
Фото: telegram-канал «На местах»
Должность главы Сивы стала вакантной 31 октября 2024 года, когда руководитель муниципалитета Юрий Кабанов досрочно покинул пост. Господин Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов.
После отставки Юрия Кабанова и. о. руководителя территории был назначен заместитель главы администрации округа, начальник управления развития инфраструктуры Алексей Чурсов.