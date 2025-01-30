В Сивинском округе избрали нового главу

Главой Сивинского округа избран и. о. руководителя этого муниципалитета Алексей Чурсов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Чурсов

Фото: telegram-канал «На местах» Алексей Чурсов

Фото: telegram-канал «На местах»

Должность главы Сивы стала вакантной 31 октября 2024 года, когда руководитель муниципалитета Юрий Кабанов досрочно покинул пост. Господин Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов.

После отставки Юрия Кабанова и. о. руководителя территории был назначен заместитель главы администрации округа, начальник управления развития инфраструктуры Алексей Чурсов.