В Казани каждый второй родитель, чей ребенок заканчивает колледж, рассчитывает, что их сын или дочь продолжит учебу в ВУЗе. 36% родителей сообщили, что их ребенок планирует поступать на дневное отделение, у 16% дети будут подавать документы на вечерние или заочные отделения высших учебных заведений и станут искать работу. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 50% родителей ожидают, что ребенок продолжит учебу в вузе после колледжа

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Казани 50% родителей ожидают, что ребенок продолжит учебу в вузе после колледжа

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

При выборе колледжа каждый третий опрошенный родитель отмечает, что чаще всего берет во внимание интересы и способности ребенка. 19% родителей ориентируются на востребованность профессии и уровень зарплат в сфере. На качество обучения и преподавательский состав обращают внимание 11%. 9% интересуют отзывы об учебном заведении, столько же выбирает будущий колледж ближе к дому. Место учебного заведения в специализированных рейтингах важно для 8% опрошенных.

Матери при обсуждении поступления своего ребенка в колледж чаще ориентируются на местоположение учебного заведения, а также пожелания и способности ребенка, в то время как отцам важнее востребованность профессии на рынке труда, будущий размер зарплаты и преподавательский состав.

Артём Дергунов