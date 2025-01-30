Новороссийский зерновой терминал увеличил перевалку аграрных грузов на 9%

Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), входящий в состав «Деметра-Холдинг», по итогам минувшего года обновил рекорд по перевалке аграрных грузов на экспорт, увеличив их объем на 9%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал»

В 2024 году на НЗТ перевалено 7,2 млн тонн аграрных грузов (в 2023 году было 6,6 млн т). В компании отмечают, что такой результат был достигнут благодаря комплексным инвестициям в модернизацию оборудования и оптимизации технологических процессов.

Кроме того, терминал расширил номенклатуру обрабатываемых грузов. Помимо зерновых с НЗТ в 2024 году было отправлено 38 тыс. т мелассы, а также 6 тыс. т жирных кислот, перевалка которых началась в ноябре. НЗТ установил исторические максимумы по отгрузке судов и приемке автомобилей, в частности, терминал обработал 164 судна и принял 116 тыс. автомобилей.

К концу 2026 года НЗТ планирует выйти на новый уровень перевалки — более 11 млн т аграрных грузов в год. Этот результат планируют достичь благодаря реализации ряда инвестиционных проектов: введению дополнительных мощностей по приему грузов, удлинению пристани и строительству причалов.

«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга, среди прочих, входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%).

Михаил Волкодав