SVT: сжегшего Коран в Швеции застрелили за день до вынесения приговора

В шведском Сёдертелье найден застреленным беженец из Ирака Салван Момика, который в 2023 году провел на территории Швеции четыре акции с сожжением Корана, сообщает Expressen. Пресс-служба стокгольмской полиции подтвердила SVT, что мужчина скончался, но имя погибшего не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Салван Момика в 2023 году Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters Полицейские на месте стрельбы Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Салван Момика в 2023 году Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters Полицейские на месте стрельбы Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

Как передает SVT, тело иракца обнаружили вечером накануне, 29 января, в одном из многоквартирных домов пригорода Стокгольма. В расследовании задействована служба безопасности. В связи со стрельбой задержаны пять человек. Территория рядом с местом преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг здания.

Сегодня, 30 января, Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор Салвану Момике по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку. Однако, как позднее сообщили в суде, оглашение вердикта отложили в связи с подтверждением смерти обвиняемого.

Салван Момика приехал из Ирака в Швецию в 2018 году. Получил трехлетний вид на жительство в 2021-м. Известность он получил из-за публичных сожжений Корана. Одну из священных для мусульман книг он сжег на площади в центре Стокгольма в день, когда верующие отмечали Курбан-байрам. Ирак в ответ разорвал дипломатические отношения со Швецией и выслал посла из Багдада.