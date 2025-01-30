Экс-чиновник из Самары стал советником главы Ингушетии

Андрей Когтев назначен советником главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Об этом сообщил руководитель республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Фото: пресс-служба президента РФ

«Представил членам правительства нового советника Андрея Когтева. У него имеется значительный опыт в сфере экономики и финансов, а также компетентность, которые будут способствовать развитию нашей республики»,— говорится в сообщении.

Махмуд-Али Калиматов уточнил, что Андрей Когтев «будет работать в постоянном представительстве республики в Москве». Также новый советник главы Ингушетии будет отвечать за взаимодействие с государственными органами власти.

До перехода в Ингушетию Андрей Когтев работал в Самарской области. Он трудился в региональном правительстве с октября 2017 года и сначала занимал пост вице-губернатора — полномочного представителя губернатора при президенте и правительстве РФ в статусе временно исполняющего обязанности, а затем руководил департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Об отставке Андрея Когтева и его переходе на работу в другой регион стало известно в ноябре 2024 года.

Георгий Портнов