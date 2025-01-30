Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах. Продавцы электроники заключили антиконкурентное соглашение, чтобы синхронно поднимать цены, а также устранять конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Злоумышленники использовали общий чат в мессенджере, чтобы синхронно поднимать цены, а также совместно действовать против продавцов, не поддержавших их сговор. В частности, они писали конкурентам негативные отзывы, заказывали их товары в другие регионы или страны без выкупа.

Всего в нарушении антимонопольного законодательства признаны виновными 27 участников рынка. За правонарушение по ч. 1 ст. 14.32 КоАП им грозят штрафы, размер которых будет зависеть от суммы выручки от продажи наушников. ФАС уточнила, что один из участников картеля признал вину и может быть освобожден от административной ответственности.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Селлеры объединились в картель».