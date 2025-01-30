Жителя Мордовии приговорили к 13 годам колонии за теракт

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал 23-летнего жителя Мордовии виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. О приговоре «Ъ» сообщили в УФСБ по Чувашии. Имена фигуранта и четырех его сообщников не раскрываются.

Как установил суд, фигурант в декабре 2022 года вместе с четырьмя сверстниками-приятелями вступил по интернету в контакт со спецслужбами Украины, которые за денежное вознаграждение предложили совершить террористический акт на российских предприятиях. Представители украинской спецслужбы пообещали молодым людям за совершение двух диверсий 50 тыс. руб. и $2 тыс.

В декабре 2022 года 23-летний осужденный по указанию украинского куратора прибыл на территорию Алатырского района Чувашии, облил бензином и поджег батарейные шкафы у станций Светотехника—Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга—Саранск, «используемые для обеспечения безопасности движения поездов».

Вторую диверсию с выведением из строя железнодорожного локомотива (поджогом локомотива) фигурант с сообщниками реализовать не успели, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ по Чувашии, УФСБ России по Республике Мордовия и МВД России по Чувашии. Четыре сообщника 23-летнего жителя Мордовии были осуждены ранее, отметили в УФСБ по Чувашии.

Осужденный в ходе следствия и суда полностью признал вину.

Олег Ерусланов, Чебоксары