В Ростовской области самой массовой стала вакансия продавца

В январе 2025 года в Ростовской области больше всего вакансий было предложено для продавцов-консультантов и кассиров. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего было предложено 3,2 тыс. вакансий продавцов. Также в список наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,7 тыс. предложений), операторы call-центров (1,6 тыс. предложений) и водители (1,1 тыс. предложений).

В список также вошли бухгалтеры, повара, пекари и кондитеры. Всего с начала 2025 года всего было размещено порядка 18 тыс. вакансий.

Ева Китаева