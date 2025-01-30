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В Ростовской области самой массовой стала вакансия продавца

В январе 2025 года в Ростовской области больше всего вакансий было предложено для продавцов-консультантов и кассиров. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего было предложено 3,2 тыс. вакансий продавцов. Также в список наиболее востребованных специалистов вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами (2,7 тыс. предложений), операторы call-центров (1,6 тыс. предложений) и водители (1,1 тыс. предложений).

В список также вошли бухгалтеры, повара, пекари и кондитеры. Всего с начала 2025 года всего было размещено порядка 18 тыс. вакансий.

Ева Китаева

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