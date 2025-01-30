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Спрос на раннее бронирование летнего отдыха на Азовском море вырос вдвое

Эксперты назвали цены на отдых на Азовском побережье Кубани летом 2025 года

В 2025 году туроператоры отмечают двукратный рост спроса на летний отдых на Азовском побережье Краснодарского края в рамках кампании раннего бронирования. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) основной причиной роста спроса называют потребность туристов в дешевом отдыхе.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что в общем объеме бронирований доля азовских курортов не превышает 1-2%. При этом в прошлом году было менее 1%. Эксперты объясняют небольшие объемы в общей структуре бронирований ограниченной емкостью курортов Азовского побережья. В национальном туроператоре «Алеан» говорят, что цены в сопоставимых гостевых домах без питания на Азовском побережье на 15% ниже, чем в Анапе.

Курорты сравнивают из-за мелководных песчаных пляжей. Наибольшим спросом на азовском побережье Кубани у туристов пользуются Ейск с окрестностями и станица Голубицкая. На них есть небольшой, но стабильный спрос у семей с детьми, по данным представителей «Дельфина».

Эксперты туроператоров отмечают, что увеличивающийся спрос связан с повсеместным ростом цен на отдых, поэтому много туристов с детьми рассматривают более дешевые варианты. Еще одной причиной, по данным представителей туротрасли, может быть транзитный турпоток, поскольку автопутешественники, отправляющиеся в Анапу или Крым, останавливаются на одну-две ночи в Темрюкском районе.

«На Азовском море отдыхают в основном семьи, часто с двумя и более детьми, в среднем от 7 до 11 ночей. Все они добираются до места отдыха своим ходом (поезд или автомобиль), а у туроператоров бронируют только отели. Сам по себе отдых на Азовском побережье <...> очень бюджетный ''полу-дачный'' вариант»,— сообщают в ассоциации.

Некоторые эксперты также полагают, что «повышение интереса к Азовскому побережью может быть связано и с негативным фоном вокруг Анапы». При этом они подчеркивают, что, несмотря на схожесть с Анапой в части песчаных пляжей, курорты Азовского моря не являются конкурентами черноморским. Как говорят в «Алеан», это связано с тем, что на азовском побережье мало равнозначных вариантов для комфортного отдыха семей и развлекательных объектов.

По данным АТОР, совокупно сейчас доступны около 65 объектов (включая гостевые дома, мини-отели, апартаменты и квартиры, виллы, частные дома и коттеджи) в Ейске, 55 — в станице Голубицкой и порядка 10 объектов — в Кучугурах, Пересыпи, Темрюке и в других местах Темрюкского района. Стоимость раннего бронирования у многих объектов выше, чем в прошлом году примерно на 10–20%.

Как удалось выяснить ассоциации, стоимость размещения на 10 ночей в начале июля в самых бюджетных гостевых домах в станице Голубицкая сейчас начинается с 20–35 тыс. руб. на семью из двух взрослых и двух детей, гостевые дома покомфортнее стоят 45–60 тыс. руб. (все — без питания). Самые комфортабельные объекты типа вилл и коттеджей за 10 ночей обойдутся в 160–200 тыс. руб. с завтраками.

В Ейске самые бюджетные варианты обойдутся в 35–45 тыс. руб. на семью из двух взрослых с двумя детьми за 10 ночей без питания, комфортнее — от 55–75 тыс.). Самые дорогие варианты — виллы и бутик-отели — 160–190 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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