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В трех населенных пунктах Самарской области побиты температурные рекорды

Вчера, 29 января, в трех населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в Челно-Вершинах температура воздуха составила +1,5°С. Это на 0,1 градуса больше, чем 26 лет назад — в 1999 году.

В свою очередь, в Клявлино и Серноводске термометр показал +1,2°С и +1,8°С. На 0,4 и 0,1 градуса соответственно были побиты рекорды 2002 года.

Алексей Алексеев

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