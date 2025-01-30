В трех населенных пунктах Самарской области побиты температурные рекорды

Вчера, 29 января, в трех населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в Челно-Вершинах температура воздуха составила +1,5°С. Это на 0,1 градуса больше, чем 26 лет назад — в 1999 году.

В свою очередь, в Клявлино и Серноводске термометр показал +1,2°С и +1,8°С. На 0,4 и 0,1 градуса соответственно были побиты рекорды 2002 года.

Алексей Алексеев